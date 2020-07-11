عاجل.. ضوابط جديدة لمنح تصاديق الوقود بولاية الخرطوم

السبت 11 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وضعت وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع ولاية الخرطوم ضوابط جديدة لمنح تصاديق صرف الوقود لقطاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والهيئات العامة والدبلوماسية والمنظمات والقطاعات الصحية والزراعية والصناعية والخدمات العامة والوحدات السكنية .

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وسيبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارا من يوم غد الأحد بمكاتب النقل والبترول بمحليات ولاية الخرطوم.

وتمكن الضوابط من حوسبة ومعرفة الاستهلاك الفعلي وبناء قاعدة بيانات حقيقية وموثوقة حول أنشطة القطاعات وتحديد الحوجة الفعلية بشكل علمي ومدروس مما يساعد علي تحديد الكميات المصدق بصرفها والمحطات المصروف منها وتطبق هذه الضوابط على جميع القطاعات التي تحتاج إلي تصاديق الوقود ماعدا قطاع النقل العام والخاص الذي يتم الصرف له عبر الكروت الذكية.

والزمت الوزارة المؤسسات والقطاعات إتباع الإجراءات الموضحة للحصول على تصاديق الوقود، وكل من يقدم أو يدلى بمعلومات أو بيانات كاذبة قاصداً بذلك التضليل والإحتيال للحصول على تصديق وقود يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة تحت طائلة القانون الجنائي لسنة 1991م.