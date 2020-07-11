عاجل| رسالة هامة من رئيس مصر لجنوب السودان.. هذا سببها

السبت 11 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.



وأصبحت جنوب السودان دولة مستقلة عام 2011، بعد الاستفتاء الذى حصل على موافقة بنسبة 98.83٪ من الأصوات، وأصبحت بعد ذلك عضوا في الأمم المتحدة، وفى الاتحاد الأفريقي.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس منغوليا، خالتا خالتاما باتولجا، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.