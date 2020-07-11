في خطوة مفاجئة.. أبو جريشة يترشح لرئاسة المريخ

كشفت مصادر موثوقة عن أن الكابتن عادل أبو جريشة الإداري السابق بنادي المريخ ينوي الترشح لرئاسة النادي خلال فترة الانتخابات المقبلة. ووفقاً للمصادر، فإن أبو جريشة بدأ الترتيبات منذ فترة ليست قصيرة عبر دراسة الوضع في المريخ بشكل كامل والسعي لتوفير المطلوبات اللازمة لإنجاح فترة رئاسته للنادي.

Advertisements

وأضاف المصدر “أبو جريشة يجد دعماً كبيراً من كافة النواحي المالية والإدارية في مجموعته”. وأبان المصدر “أبو جريشة سيستعين في عضوية مجلسه بقائمة من الإداريين القدامى وأغلبيتهم من الذين عملوا إلى جانبه في دائرة الكرة والقطاع الرياضي سابقاً”. ويعول أبو جريشة على علاقاته الواسعة وخبراته الطويلة التي اكتسبها من سنوات العمل الإداري في المريخ.

وبحسب صحيفة السوداني، تمتد مسيرة أبو جريشة في نادئ المريخ منذ العام 1973 كلاعب، ثم العمل في العديد من المناصب الإدارية في مجلس إدارة النادي والقطاع الرياضي ودائرة الكرة. وكان عادل أبو جريشة في آخر مهامه بالنادي، رئيساً للقطاع الرياضي في العام 2016. ووفقاً للنظام الأساسي الذي انتخب به المجلس الحالي للمريخ فإن الجمعية الانتخابية ستعقد في أكتوبر المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)