وفد سعودي برئاسة سعود القحطاني في تل أبيب.. صحفي إسرائيلي يكشف التفاصيل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جر الأكاديمي الإسرائيلي، ايدي كوهين، موجة جدل واسعة، بكشفه تفاصيل زيارة وفد سعودي “رفيع المستوى” إلى تل أبيب، للتباحث في قضية الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي الذي قتل في مقر قنصلية بلاده باسطنبول.

وقال كوهين في تغريدة رصدتها “وطن”، إن وفداً سعودياً برئاسة سعود القحطاني “مستشار ابن سلمان”، موجود في تل أبيب”، مشيراً إلى أن زيارة الوفد جاءت بهدف الطلب من تل أبيب المساعدة في اعتماد نطق القضاء السعودي بقضية خاشقجي لدى حكومة الولايات المتحدة.

وزاد الأكاديمي الإسرائيلي أن الوفد السعودي حضر إلى تل أبيب كذلك لشراء برامج تخص الأمن السيبراني، ساخراً من الشعوب العربية بالقول :” طول عمرهم يضحكوا عليكم يا عرب”.

وكان وزير الاستخبارات الاسرائيلي، إيلي كوهن، قال إن ثمة كلام متبادل بين إسرائيل والسعودية، مضيفا أن بهذا البلد توجد كنوز طبيعية كثيرة “وإسرائيل رائدة في العالم في المجال التقني، وهذا يمكننا من أن نكون شركاء أقوياء في المنطقة”.

وظهر التعاون الأمني بين تل أبيب والرياض واضحاً خلال السنوات الماضية، لا سيما في مرحلة ما بعد استلام محمد بن سلمان لولاية العهد. وذلك من خلال شركة “NSO” الإسرائيلية، المختصة في برمجيات التجسس الإلكتروني..

ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 تقريراً مطولاً عن شركة “NSO الإسرائيلية” التي تعمل في برمجيات التجسس وتعاملها مع السعودية. وورد في التقرير أنه قبل أشهر قليلة من حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المئات من الأمراء ورجال الأعمال، عرضت الشركة على المخابرات السعودية برامج لقرصنة الهواتف النقالة.