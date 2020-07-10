المجلس المركزي لقوى التغيير يرحب بعملية التغيير الوزاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن التحالف الحاكم لقوى التغيير ، ترحيبه بالتعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك امس واكد شروعه في تسمية وزراء جدد وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وقال القيادي بالتحالف أحمد شاكر ل(السوداني) إن حمدوك اخطرهم في وقت سابق باجراء عملية تقييم لاداء الجهاز التنفيذي لكن دون تفاصيل حول تاريخها أو تفاصيلها.

مؤكداً أن اجتماع المجلس المركزي رحب بعملية التغيير الوزاري باعتبارها تمثل خطوة جيدة في اطار تقييم الجهاز التنفيذي واصلاح الحكومة.

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