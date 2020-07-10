الصحة العالمية تحذّر: آثار كورونا أخطر من الفيروس نفسه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، الخميس، من آثار مترتبة على تفشي فيروس كورونا حول العالم، أخطر من المرض نفسه.

وقال غبريسوس خلال خطاب أمام الدول الأعضاء بالمنظمة في جنيف، إن تفشي كورونا أثّر على سبيل المثال سلبا على تطعيمات الأطفال، ومتلقي الأدوية للأمراض المزمنة، وغيرها.

وتابع بأن الفقراء حول العالم، وممن يعانون من مجاعة، كلهم تضرروا بشكل كبير إثر تداعيات فيروس كورونا.

وبحسب غبريسوس، فإن مئات الملايين من الأطفال حول العالم معرضون لخطر فقدان التطعيمات الروتينية لأمراض مثل السل والحصبة

وحذّر من أن مخيمات اللجوء حول العالم، واللاجئين ممن لا يجدون مأوى ومياها وتغذية كافية، كلهم باتوا في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل كورونا.

وسجّلت دول العالم حتى صباح الجمعة 12.3 مليون إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها أكثر من 557 حالة وفاة.

عربي21