غرفة المصدرين : إقبال على عمليات صادر الذهب تفوق التوقعات

الخليج 365 :

كشف الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي، عن إقبال كبير من شركات صادر الذهب لعمليات الصادر بكميات تفوق كل التوقعات.

وأرجع الهلالي ذلك للسياسات الجديدة والتي وصفها بالمرنة لصادر الذهب، بالاضافة لتفعيل نظام النافذة الواحدة وتسهيل الإجراءات من قبل وزارة التجارة.

ونقل باج نيوز عن الهلالي قوله : إن الكمية المعدة للصادر حتى صباح امس “الخميس” فاقت أربعة أطنان مع توقع المزيد من الكميات.

وتوقع الهلالي مزيداً من صادرات الذهب الاسبوع المقبل، وقال: “سيكون له الأثر الكبير في انخفاض أسعار الصرف بعد وصول حصائل صادر الذهب بالإضافة للصادرات الأخرى وتحويلات المغتربين وانعكاس ذلك إيجاباً على أسعار السلع وتسهيل معاش الناس”.