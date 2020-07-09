أسعار وحجم الوارد من الذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي نورد اسعارالذرة والوارد من سوق محاصيل القضارف ليوم امس

دبر

اعلي سعر 11100ج

ادني سعر 11000ج

الوارد صفر فتريتة

اعلي سعر 9900ج

ادني سعر 9850ج

الوارد 272جوال صفراء

اعلي سعر 10100جوال

ادني سعر 10000جوال الوارد صفر عكر

اعلي سعر 9600ج

ادني سعر 9500ج

الوارد صفر مقد

اعلي سعر 10500ج

ادني سعر 10400ج

الواردة صفر Advertisements تترون

اعلي سعر 11200ج

ادني سعر 11100ج

الوارد صفر ودباكو

اعلي سعر 10300ج

ادني سعر 10200ج

الوارد صفر حريراي

اعلي سعر —

ادني سعر —

الوارد — الدخن

اعلي سعر 11900ج

ادني سعر 11800ج

الوارد صفر جملة الوارد (272) جوال ذرة

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