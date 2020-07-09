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أسعار وحجم الوارد من الذرة بسوق محاصيل القضارف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فيما يلي نورد اسعارالذرة  والوارد من سوق محاصيل القضارف ليوم امس
دبر
اعلي سعر  11100ج
ادني سعر  11000ج
الوارد         صفر

فتريتة
اعلي  سعر   9900ج
ادني سعر 9850ج
الوارد    272جوال

صفراء
اعلي  سعر 10100جوال
ادني سعر 10000جوال            الوارد     صفر

عكر
اعلي  سعر  9600ج
ادني سعر 9500ج
الوارد       صفر

مقد
اعلي  سعر  10500ج
ادني سعر  10400ج
الواردة      صفر

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تترون
اعلي  سعر  11200ج
ادني سعر  11100ج
الوارد       صفر

ودباكو
اعلي  سعر  10300ج
ادني سعر  10200ج
الوارد       صفر

حريراي
اعلي سعر  —
ادني سعر —
الوارد          —

الدخن
اعلي  سعر    11900ج
ادني سعر  11800ج
الوارد         صفر

جملة الوارد  (272)  جوال ذرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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