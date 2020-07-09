أسعار وحجم الوارد من الذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فيما يلي نورد اسعارالذرة والوارد من سوق محاصيل القضارف ليوم امس
دبر
اعلي سعر 11100ج
ادني سعر 11000ج
الوارد صفر
فتريتة
اعلي سعر 9900ج
ادني سعر 9850ج
الوارد 272جوال
صفراء
اعلي سعر 10100جوال
ادني سعر 10000جوال الوارد صفر
عكر
اعلي سعر 9600ج
ادني سعر 9500ج
الوارد صفر
مقد
اعلي سعر 10500ج
ادني سعر 10400ج
الواردة صفر
تترون
اعلي سعر 11200ج
ادني سعر 11100ج
الوارد صفر
ودباكو
اعلي سعر 10300ج
ادني سعر 10200ج
الوارد صفر
حريراي
اعلي سعر —
ادني سعر —
الوارد —
الدخن
اعلي سعر 11900ج
ادني سعر 11800ج
الوارد صفر
جملة الوارد (272) جوال ذرة
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