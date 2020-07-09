شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان الوزير بصدد تعيين لجنة تسيير لستة اشهر من تسعة اشخاص برئاسة الكاردينال لاكمال الموسم الرياضي بجانب التحضير للهلال ومنع أي فراغ في الفترة المقبلة فضلا عن التحضير للجمعية العمومية لنادي الهلال لاجازة النظام الاساسي والتجهيز للانتخابات المقبلة وذلك بعد ان طالبت مكونات هلالية بالكاردينال .. ورغم تخطي الوزير الا انه يتوقع موافقة الاتحاد على لجنة التسيير الجديدة منعا لحدوث خلافات من شأنها ان تتسبب في تجميد نشاط السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تسيير برئاسة الكاردينال من الوزير لستة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.