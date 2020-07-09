كسلا : تدابير صحية و موجهات لاعادة فتح المساجد

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية كسلا اجتماعا برئاسة امين عام حكومة الولاية رئيس اللجنة ارباب محمد الفضل بحضورالائمة والدعاة وذلك للتفاكر حول التدابير اللازمة لاعادة فتح المساجد واقامة الصلوت بعد اغلاقها بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا
واستعرض الاجتماع وفق ( سونا) الاشتراطات المطلوبة للوقاية من المرض والتي تمثلت في الاهتمام بالمساجد عبر لجانها من حيث توفير المطهرات واتخاذ اجراءات السلامة الشخصية بالنسبة للمصلين بلبس الكمامة واستخدام السجادات علاوة علي التباعد في المساجد
واشار مدير الادارة العامة للارشاد والدعوة محمد عثمان دقليل الى ان الاجتماع تناول بالتفصيل مايلي جوانب فتح المساجد من منطلق تخفيف اجراءات الحظر والتعايش مع المرض مشيرا الى دور الأئمة والدعاة في توعية المصلين بالجوانب المتعلقة بالمرض وكيفية تحقيق السلامة والوقاية منه
من جانبه استعرض الدكتور هشام الفكي مدير الطب العلاجي عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة تجاه الوقاية من المرض مشيرا الي ان الالتزام بالاشتراطات الموضوعة يعتبر العامل المهم للمكافحة والسلامة من الاصابة بفايروس كورونا
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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