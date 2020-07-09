اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

كسلا : تدابير صحية و موجهات لاعادة فتح المساجد

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

كسلا : تدابير صحية و موجهات لاعادة فتح المساجد

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية كسلا  اجتماعا برئاسة امين عام حكومة الولاية رئيس اللجنة ارباب محمد الفضل بحضورالائمة والدعاة وذلك للتفاكر حول التدابير اللازمة لاعادة فتح المساجد واقامة الصلوت بعد اغلاقها بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة

 

واستعرض  الاجتماع وفق ( سونا)  الاشتراطات المطلوبة للوقاية من المرض والتي تمثلت في  الاهتمام بالمساجد عبر لجانها من حيث توفير المطهرات واتخاذ اجراءات السلامة الشخصية بالنسبة للمصلين بلبس الكمامة  واستخدام السجادات علاوة علي التباعد في المساجد

 

Advertisements

واشار مدير الادارة العامة للارشاد والدعوة محمد عثمان دقليل الى ان الاجتماع تناول بالتفصيل مايلي جوانب فتح المساجد من منطلق تخفيف اجراءات الحظر والتعايش مع المرض مشيرا الى دور الأئمة والدعاة في توعية المصلين بالجوانب المتعلقة بالمرض وكيفية تحقيق السلامة والوقاية منه

 

من جانبه استعرض الدكتور هشام الفكي مدير الطب العلاجي عضو  اللجنة العليا للطوارئ الصحية الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة تجاه الوقاية من المرض مشيرا الي ان الالتزام بالاشتراطات الموضوعة يعتبر العامل المهم  للمكافحة والسلامة من الاصابة بفايروس كورونا

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كسلا : تدابير صحية و موجهات لاعادة فتح المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا