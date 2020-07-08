دال للسيارت تطرح مشروعاتها لولاية كسلا في نقل النفايات

طرحت شركة دال للسيارات مشروع نقل النفايات لولاية كسلا، جاء ذلك لدى لقاء والي كسلا المكلف بالإنابة أرباب محمد الفضل وفد مجموعة شركة دال للسيارات بولاية القضارف الذي زار الولاية برئاسة عمار محمد عثمان مدير فرع الشركة بولاية القضارف والذي أوضح إن الغرض من زيارة الولاية التفاكر مع حكومة ولاية كسلا حول تقديم خدمات الشركة بولاية كسلا خاصة فيما يخص مسالة نقل النفايات من خلال نوع خاص من العربات الضاغطة وفق مواصفات محددة في كيفية التعامل مع النفايات من حيث النقل والتدوير بصورة لا يتضرر بها المواطن وتكون في ذات الوقت طفرة جديدة بالولاية في كيفية التخلص من النفايات.

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واكد رئيس الوفد بحسب (سونا)، جاهزيتهم لتقديم كل الخدمات بولاية كسلا عبر مكتب ولاية القضارف إلى حين افتتاح فرع للشركة بولاية كسلا.

من جانبه رحب الوالي بالإنابة بوفد شركة دال للسيارات مشيراً إلى حوجة الولاية لمثل هذه الخدمات لما لها من إرتباط مباشر في جوانب الإصحاح البيئي مبيناً إمكانية التعاون مع الشر كة عبر التنسيق مع صندوق إعمار الشرق والوصول معه إلى تفاهمات تتعلق بإمكانية تنفيذ المشروع بولاية كسلا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)