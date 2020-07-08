طرحت شركة دال للسيارات مشروع نقل النفايات لولاية كسلا، جاء ذلك لدى لقاء والي كسلا المكلف بالإنابة أرباب محمد الفضل وفد مجموعة شركة دال للسيارات بولاية القضارف الذي زار الولاية برئاسة عمار محمد عثمان مدير فرع الشركة بولاية القضارف والذي أوضح إن الغرض من زيارة الولاية التفاكر مع حكومة ولاية كسلا حول تقديم خدمات الشركة بولاية كسلا خاصة فيما يخص مسالة نقل النفايات من خلال نوع خاص من العربات الضاغطة وفق مواصفات محددة في كيفية التعامل مع النفايات من حيث النقل والتدوير بصورة لا يتضرر بها المواطن وتكون في ذات الوقت طفرة جديدة بالولاية في كيفية التخلص من النفايات.
واكد رئيس الوفد بحسب (سونا)، جاهزيتهم لتقديم كل الخدمات بولاية كسلا عبر مكتب ولاية القضارف إلى حين افتتاح فرع للشركة بولاية كسلا.
من جانبه رحب الوالي بالإنابة بوفد شركة دال للسيارات مشيراً إلى حوجة الولاية لمثل هذه الخدمات لما لها من إرتباط مباشر في جوانب الإصحاح البيئي مبيناً إمكانية التعاون مع الشر كة عبر التنسيق مع صندوق إعمار الشرق والوصول معه إلى تفاهمات تتعلق بإمكانية تنفيذ المشروع بولاية كسلا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر دال للسيارت تطرح مشروعاتها لولاية كسلا في نقل النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.