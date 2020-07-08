فتيات سودانيات يرفضن قيود كورونا ويرفعن شعار.. لا لتأجيل الأعراس

الخليج 365 : شهدت صفحات نسائية على مواقع التواصل الإجتماعي بالسودان، بعد صدور قرارات حكومية يوم الثلاثاء، احتجاجا شديدا قامت به فتيات مقبلات على الزواج، تنديدا بالقيود التي تم تجديها حتى نهاية شهر أغسطس، جراء جائحة فيروس كورونا. وقالت إحداهن بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز، لا نريد الأعراس التي تقام من غير حفلات الزفاف المعتادة في صالات الأفراح، إنها ليلة واحدة في العمر وحلم، أرغب أن تكون ليلة مميزة تجمع الأهل والأحباب لتخلد في الذاكرة. وأعلن الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة حول العودة للحياة الطبيعية أن ساعات الحظر تبدأ يوم الأربعاء بالخرطوم، من السادسة مساءا حتي الخامسة صباحا، مؤكدا تواصل إيقاف صالات المناسبات والتجمعات حتي نهاية اغسطس المقبل.

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