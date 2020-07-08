وثقت إحدى القنوات التي تبث على اليوتيوب تفاصيل وأسرار جديدة لزواج حارس مرمى المريخ السابق والخرطوم الوطني الحالي عصام عبد الرحيم وزوجته والذي أصبح حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فإن الزوجين تحدثا من منزلهما وأدليا بتفاصيل جديدة حول زواجهما, وأتفق الزوجين على أن زواجهما تم بعد حب كبير, وأن الناس تداولوا الموضوع بطريقة مزعجة, ونصحوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بترك الناس في حالها.
وأكدت العروس التي تعمل في مجال التجميل أنها قامت بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المضايقات التي تعرضت بها رغم تأكيدها على أن زواجها من الحارس الدولي جاء نتيجة حب كبير.
من جانبه أبدى عصام عبد الرحيم سعادته الكبيرة بالزواج من عروسته ست البنات كما وصفها وقال بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365 (الحمدلله في النهاية ربنا قسم لي ست البنات البنت الجميلة ربنا يديها لي الصحة والعافية ويحفظها لي, وخائف عليها من عيون الناس).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حارس المريخ وزوجته يعودان لإشعال السوشيال ميديا بتفاصيل جديدة…العروس تعمل في مجال التجميل وزوجها يغازلها (بخاف عليها من عيون الناس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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