تضارب ما بين غرفة طوارىء الخرطوم ووزارة الصحة الإتحادية بشأن “الحظر”

ساد التضارب ما بين قرار الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم، الذي صدر اليوم، ومابين توصية وزارة الصحة الاتحادية بشأن الحظر، مما يشيء إلى خلاف ضارب بينهما.

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فيما أصدر رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم، أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الاستاذ الطيب الشيخ، وفق صحيفة السوداني بياناً أعلن فيه بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة اعتبارأً من يوم غد الأربعاء الثامن من يوليو يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً شريطة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية.

الخرطوم ( موش نيوز)