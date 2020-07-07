قرار بإيقاف عمل كمائن الطوب بجميع محليات الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم قرار بإيقاف عمل كمائن الطوب بجميع محليات الولاية حيث ينص القرار علي إيقاف عمل جميع كمائن الطوب (علي شاطئ النيل الأزرق) بجميع المحليات التي لا تقل مسافتها عن ثلاثة كيلو مترات عن مواقع السكن حفاظا علي صحة المواطنين ويمنع إستخدام القرقف وروث البهائم في الحريق.

ووجه القرار المدراء التنفيذيين بإيجاد مواقع بديلة للكمائن التي تم إيقافها بسبب قربها من مواقع السكن ويتم منع وإزالة جميع الكمائن القائمة علي الترع والقنوات التابعة لمشروع الجزيرة وعلي جميع أصحاب الكمائن إستخدام البدائل ( الغاز – الطاقة الشمسية) وعلي المدراء التنفيذين ولجان أمن المحليات إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمحاكمة .