عاجل.. رئيس الوساطة الجنوبية من الخرطوم: اتفاق السلام في هذا التوقيت

الثلاثاء 7 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد توت قلواك، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن وفد الحكومة لمفاوضات السلام ووفد الجبهة الثورية توصلا إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.



وأشار رئيس فريق الوساطة الجنوبية، خلال تصريحات في ختام زياته للخرطوم، إلى أن المتبقى من هذه القضايا قضية واحدة، تتعلق بنسب مشاركة الجبهة الثورية فى المجلس التشريعي، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء.

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وأكد قلواك أن هذه القضية، التى وصفها بـ"البسيطة"، لن تؤثر على مسار اتفاق السلام، لافتا إلى أن جلسة ستعقد بشأنها بالخرطوم مساء اليوم بين الوفد الحكومي ووفد الجبهة الثورية بحضور بقية فريق الوساطة بقيادة الدكتور ضيو مطوك.وأوضح قلواك أن زيارة الوفد للخرطوم هدفت للتواصل مع قيادة الحكومة الانتقالية السودانية والجهات الأخرى ذات الصلة بقضية السلام، من أجل التوصل لاتفاق حول عدد من القضايا العالقة.

وقال إنه سينقل "النتائج المبشرة" التى توصلت لها أطراف السلام فى الخرطوم للرئيس سلفاكير ميارديت، راعى عملية السلام السودانية، ليتمكن من تقديم الدعوة للرؤساء لحضور احتفالات التوقيع على اتفاق السلام بين الأطراف السودانية فى جوبا خلال فترة أسبوع.

واختتم قلواك زيارته للخرطوم، ظهر الثلاثاء، وقد استمرت عدة أيام بحث خلالها عددا من القضايا العالقة فى محادثات السلام السودانية.