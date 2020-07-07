بداية محاكمة ضابط من الدعم السريع متهم بإغتيال الشهيد حنفي يوم فض الإعتصام

أرجأت محكمة أم درمان وسط النظر في قضية مقتل الشهيد حنفي عبد الشكور التي يواجه الاتهام فيها أحد ضباط الدعم السريع لجلسة حددتها السبت المقبل.

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وبدأت اليوم “الثلاثاء” بمجمع محاكم أم درمان وسط، جلسات محكمة الشهيد حنفي وسط إجراءات أمنية مشددة، ووصل إلى مقر المحكمة عدد كبير من أصدقاء الشهيد وثوار أم درمان يرفعون لافتات تطالب بالعدالة والقصاص لدم الشهيد. وكان الشهيد حنفي قد قتل صبيحة فض إعتصام القيادة العامة عندما دهسه أحد ضباط الدعم السريع بسيارة في حي الواحة بأم درمان.

وكانت قوات الدعم السريع بحسب صحيفة المجهر، قد انتشرت في العاصمة الخرطوم بعد أن شاركت في فض إعتصام القيادة في 3 يونيو 2019م واستمرت سيطرتها لمدة ثلاثة أيام ارتكبت خلالها العديد من المخالفات ضد المواطنين.

وأرجأت المحكمة النظر في القضية بسبب غياب المتحري على أن تبدأ إجراءات المحاكمة السبت المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)