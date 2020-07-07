تأجيل الجلسة الاولي من محاكمة قاتل الشهيد حنفي

التاريخ: 07-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements اجلت محكمة ام درمان اليوم الثلاثاء القرار في محاكمة قاتل الشهيد حنفي وكانت اعداد غفيرة من جموع السودانيين تابعوا الجلسة من خارج قاعة المحكمة. وذلك بحسب صحيفة صوت الأمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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