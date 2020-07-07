التاريخ: 07-يوليو-2020
فى :أخبار
0 مشاهدة
اجلت محكمة ام درمان اليوم الثلاثاء القرار في محاكمة قاتل الشهيد حنفي وكانت اعداد غفيرة من جموع السودانيين تابعوا الجلسة من خارج قاعة المحكمة. وذلك بحسب صحيفة صوت الأمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل الجلسة الاولي من محاكمة قاتل الشهيد حنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.