قائد ثاني قوات الدعم السريع يدعو مواطني (نيرتتي) لتناسي مرارات الماضي

عقدت جلسة صلح بين الرحل والمزارعين بمحلية غرب جبل مرة تحت إشراف قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو حيث توصل الطرفان الى مبدأ التعايش السلمي ونبذ القبلية والجهوية وترك كل ما يدعي للحرب.

ودعا قائد ثاني قوات الدعم السريع الجميع بتناسي مرارات الماضي وضرورة تقبل الآخر لافتاً الى أنه لا توجد عداوة بين مكونات اهل وسط دارفور فقط هناك مندسين يعملون على تأجيج الصراعات بين الرعاة والمزارعين .

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وتعهد سيادته بتكوين قوة مشتركة قوامها (152) عربة منها (100) عربة من قوات الدعم السريع و( 42 )عربة من الجيش و (10) عربة من الشرطة لملاحقة المتفلتين وتأمين الموسم الزراعي، وجمع السلاح و الدراجات النارية وقفل المعابر امام المتفلتين، وحماية الغابات من القطع الجائر.

وأوضح دقلو انه تم البدء في تحقيق مطالب اعتصام نيرتتي بدءاً بإقالة اللجنة الأمنية في محلية غرب جبل مرة والمدير التنفيذي للمحلية ، ووعد باستكمال التنمية في مناطق الرحل.

وبحسب إعلام الدعم السريع، أكد العمدة التجاني عمدة قبيلة الفور بـ(نيرتتي ) انه لا يوجد خلاف بينهم والرُحل، منوهاً إلى أن المتمردين هم وراء كل هذه الأحداث ويسعون لإشعال نار الفتنة بين مكونات مجتمع محلية غرب جبل مرة .

وأشاد العمدة التجاني بجهود قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان في حقن دماء أبناء المنطقة وبث الطمأنينة والأمن بين مكونات مجتمع محلية غرب جبل مرة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)