بشائر أمام قيادة الشرطة: تقدمت باستقالتي للحفاظ على الشراكة بين المكون المدني والعسكري

وفق مصادر فأن مدير الشرطة السابق عادل بشائر، عقد إجتماعا أمس مع كبار ضباط الشرطة برتبة اللواء وابلغهم فيه بتقديمه لاستقالته لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وتلي بشائر علي المجتمعين نص الاستقالة،

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وقال خلال الاجتماع وفق صحيفة السوداني إنه استقالته جاءت حفاظا علي الشراكة ولمنع اي خلافات بين المكونين المدني والعسكري بمجلس السيادة وشكر بشائر ضباط الشرطة حسن تعاونهم معه طيلة فترة إدارته لقوات الشرطة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )