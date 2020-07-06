التاريخ: 06-يوليو-2020
0 مشاهدة
وفق مصادر فأن مدير الشرطة السابق عادل بشائر، عقد إجتماعا أمس مع كبار ضباط الشرطة برتبة اللواء وابلغهم فيه بتقديمه لاستقالته لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وتلي بشائر علي المجتمعين نص الاستقالة،
وقال خلال الاجتماع وفق صحيفة السوداني إنه استقالته جاءت حفاظا علي الشراكة ولمنع اي خلافات بين المكونين المدني والعسكري بمجلس السيادة وشكر بشائر ضباط الشرطة حسن تعاونهم معه طيلة فترة إدارته لقوات الشرطة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر بشائر أمام قيادة الشرطة: تقدمت باستقالتي للحفاظ على الشراكة بين المكون المدني والعسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.