لـ"محاربة الإنفلات".. حملة أمنية واسعة بمحلية مدني الكبري

الإثنين 6 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شرعت شرطة محلية مدني الكبري في تنفيذ حملات وأطواف واسعه لمحاربة التفلتات والانفلات الأمني ومنع وقوع الجريمة من بعض الصبية في عدد من الأحياء الطرفية بمدينة مدني والمتاخمة لشريط النيل الأزرق ومناطق العبور بين الأحياء (الميادين) إضافة لمنطقة الصناعات بمارنجان.



وأعلن العميد شرطة جمال عبد الوهاب الصقري مدير شرطة المحلية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سونا” عن ضبط عدد من المتهمين بلغ عددهم ثلاثين متهما دون سن 18 عاماً يستخدمون السلاح الأبيض ويتحركون في جماعات تتكون من 8 أشخاص في الفترات المسائية.

وجدد الصقري عزم الشرطة على استمرار الحملات والأطواف لمحاربة التفلتات الأمنية وبسط هيبة الدوله وتعزيز أمن المواطن داعياً المواطنين ولجان الخدمات والتغيير للتعاون مع الشرطة بتوفير المعلومات والابتعاد عن أماكن الخطر في الأمسيات.