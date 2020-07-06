اللواء الركن حافظ التاج مكي يعتذر عن تكليفه واليا للبحر الاحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتذر والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن حافظ التاج مكي عن التكليف الذي كلفهم به رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بالاستمرار في الحكم إلى حين تعيين الولاة المدنيين.

وافادت مصادر بان هنالك اجتماع نهار الاحد بين رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان واللواء ركن حافظ التاج لبحث تلك المستجدات.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اعاد الثقة في الولاة الذين سبق أن تقدموا باستقالاتهم ، ووجهم بالاستمرار في ولاياتهم الى حين استكمال المشاورات الخاصة بتعيين ولاة مدنيين ، الا ان والي ولاية البحر الأحمر اعتذر عن العودة واليا للولاية .

وكان اللواء الركن حافظ التاج مكي كلف في وقت سابق من قبل المجلس العسكري ، واليا للولاية في وقت واجهت فيه الولاية عدة صراعات قبلية وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وازمات في الكهرباء والمياه والوقود والخبز .

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