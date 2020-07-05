برئاسة التعايشي وفد إتحادي يصل نيالا

وصل وفد إتحادي رفيع المستوى برئاسة الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي اليوم الي مطار نيالا بولاية جنوب دارفور في طريقه لمنطقة نيرتتي بولاية وسط دارفور للقاء المعتصمين والجلوس معهم والاستماع الي مطالبهم.

وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح بحسب سونا ان زيارة الوفد جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة الاستماع لمواطني نيرتتي والاستجابة لمطالبهم المشروعة مبيناً أن الحكومة تنظر إلى هذا السلوك الحضاري الذي انتهجه مواطنو المنطقة والمتمثل في الاعتصام السلمي كوسيلة لتحقيق المطالب بكثير من التقدير والإعجاب

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وأوضح فيصل ان اختيار أهالي المنطقة لهذا السلوك في الإحتجاج فيه تقدم كبير ودلالة على ارتفاع الوعى السياسي والاجتماعي عند الناس واضاف ان من واجب الحكومة الانتقالية الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمستحقة مؤكدا ان الوفد جاء لنيرتتي للاستماع للمواطنين بقلب وذهن مفتوحين من أجل التوصل الي حلول تستجيب لمطالب مواطني المنطقة تعزيزا للأمن والاستقرار في ولاية وسط دارفور.

ويجدر بالذكر الي أن الوفد الاتحادي ضم كل من مولانا نصرالدين عبدالباري وزير العدل والأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والأستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بجانب قيادات من قوي الحرية والتغيير والفريق جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة والفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع وممثلين للقوات المسلحة والشرطة.

يذكر أن مواطني نيرتتي دخلوا في اعتصام سلمي مفتوح أمام مقر محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور للمطالبة بتوفير الأمن وإجراء تعديلات على مستوى القيادات العسكرية والامنية بالمحلية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)