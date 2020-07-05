الثروة الحيوانية : تصدير 450 الف راس من الماشية للسعودية

كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية د.علم الدين عبد الله ابشر عن تصدير 450 الف راس من الماشية للسعودية منذ بدء التصدير بعد القضاء على حمى الوادي المتصدع . وعزا الوزير فى مؤتمر صحفي اليوم الأسباب التى أدت الى ارجاع عدد من بواخر صادر الماشية من السعودية مؤخرا الى، ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺧﺮ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ .

ﻭﻗﺎﻝ ، ﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻻﻓﺘﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﺍﻟﻲ ﺟﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻦ ﻭﺍﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 40ّ% ، لافتا الى ان حوالى 99% من راجع الصادر تم اعادة تصديره مطالبا باهمية مراعاة المواصفات القياسية فى بواخر صادر الماشية لضمان عدم تكرارهذه الاجراءات.

وكشف عن انشاء مسلخ رابع اضافة لمسالخ (الشاهين ، الكدرو ، جمكو) التى اجازتها هيئة الغذاء والدواء السعودية لتصدير اللحوم من السودان داعيا القطاع الخاص لتخصيص مسالخ للصادر.

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وقال ابشر ان 90٪من الريف السوداني يعمل في الزراعة بشقيها مشيرا الي الاعداد المقدرة للثروة الحيوانية بالبلاد مشيرا الى أن تقديرات شمال كردفان للثروة الحيوانية وصلت 23,5 مليون راس وتقديرات غرب كردفان 22 مليون راس من الماشية منوها الى اهمية تعداد الثروة الحيوانية لمعرفة العدد الحقيقي للثروة بالبلاد.

وبحسب صحيفة الوطن، عزا وزير الثروة الحيوانية ارتفاع اسعار الالبان الى ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والاعلاف مشيدا بجهود شركات انتاج الدواجن فى توفير المنتجات والوصول الى الاكتفاء من منتجات الدواجن مشجعا المستثمرين بالدخول فى هذا الاستثمار.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)