عاجل.. مقتل 43 شخصًا في اشتباكات بجنوب السودان

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السبت 4 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت السلطات في جنوب السودان، مقتل ما لايقل عن 43 شخصا، في اشتباكات وقعت بين مجموعات سكانية مختلفة فى دولة جنوب السودان التى تعج بالصراعات.
وقال ديفيد مانيوك، وهو مسؤول محلي بارز، إن أعضاء من جماعة ميرلى العرقية هاجموا قرية في ولاية جونقلي اليوم السبت.
وأشار المسؤول إلى وقوع هجوم آخر أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، فضلا عن سرقة العشرات من المواشي.
ولايعد وقوع مثل هذه الاشتباكات في جنوب السودان أمرا غير شائع، وغالبا ما تندلع نتيجة خلاف على الموارد مثل الأرض والثروة الحيوانية.
ويحمل الكثير من المواطنين السلاح آثر عقود من النزاع في البلد الواقع في شرق أفريقيا.
وقد حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن اندلاع مثل هذه الاشتباكات قد ينسف اتفاق السلام الموقع بين الأطراف في جنوب السودان من أجل إنهاء الحرب الأهلية.
وقد انتهت الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2013 رسميًا في 2018 عقب التوصل لاتفاق تشكلت بموجبه حكومة انتقالية هشة من جانب الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين السابق ونائب الرئيس حاليا رياك مشار.
ويعتمد الملايين من مواطني جنوب السودان الذين فروا من ديارهم، على المساعدات الإنسانية.
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