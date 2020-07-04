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أصحاب البصات السفرية: ترحيل العالقين بمصر تم وفق إستغلال السلطات والصلاحيات

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 04-يوليو-2020

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أصحاب البصات السفرية: ترحيل العالقين بمصر تم وفق إستغلال السلطات والصلاحيات

كشف الأمين العام للجنة تسيير أصحاب البصات السفرية بالسودان عبدالملك بشير، عن تغييب اللجنة عن ترحيل العالقين السودانين بجمهورية مصر .

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وأكد بشير بحسب صحيفة السوداني اليوم السبت، أن سفير السودان بالقاهرة أبرم إتفاق سِري مع شركة (أبو عامِر) لترحيل العالقين وتحديد 100‪0 جنيه مصري لقيمة التذكرة الواحدة مايُعادل (700‪0) جنيه سوداني دون إخطار كل من وزير النقل، ووحدة النقل البري، إتحاد غرف النقل السوداني، لجنة تسيير أصحاب البصات السفرية.

ونوه إلى أن اللجنة قامت بكسر قرار السفير بتخفيض قيمة التذكرة إلى(700‪) جنيه مصري بدلاً عن ألف سعر الإتفاق الأول، مشيراً إلى أن ترحيل العالقين تم وفق إستغلال للسلطات والصلاحيات في إختيار شركات النقل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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