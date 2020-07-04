حقيقة وجود جراد بسواحل البحر الأحمر وحدود مصر والسودان

السبت 4 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنه لم يشاهد أي نشاط للجراد على سواحل البحر الأحمر أو السهول الساحلية بين مرسى علم والحدود السودانية ومن المحتمل عدم حدوث أى تحركات للجراد تجاه مصر.

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وأضاف التقرير، أن عملية مكافحة الجراد مستمرة ضد أسراب الجيل الأول المتأخرة وتمت ومكافحته في ٢٨٣٧٣٧ هكتارا في شمال كينيا، و ٥٧٠٥٧ هكتارا في إثيوبيا، و١٠٢٤٥ هكتارا في الصومال، كما أن هناك تكاثر محلي في جنوب السودان، وظهور جيل من الأسراب في أوغندا.

وأشار تقرير الفاو، إلى أن هناك تشكيل لمجموعة من الحشرات غير الناضج في شمال شرق السعودية حيث تم مكافحتها في ٩٠١٥ هكتارا وشكلت بقع الحوريات غير ناضجة في عمان، ومكافحتها في ٢٣٨٥ هكتارا، وفي الإمارات ومكافحتها في ٤٥٣٧ هكتارا مع انتقال البعض إلى الساحل الشمالي ومجموعة الحوريات في العراق وتم ومكافحتها في ١٠١ هكتار، كما سجلت المناطق اليمنية تكاثر سرب في المناطق الداخلية.

وأضاف التقرير، أن هناك حشرات مشتتة في السودان، وتكاثر جراد في فى الجزائر، وتقارير حول حشرات كاملة في مالي، وتوقعات ببدأ تكاثر في منطقة الساحل ويظهر خطورة الجراد في شرق تشاد الشهر الجارى، وتتحرك غربا إلى النيجر ونيجيريا ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا.