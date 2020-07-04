عبدالواحد: عملية السلام الجارية قائمة على المحاصصة وليس مخاطبة جذور الأزمة

شهاب محمد - الخرطوم - قال رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، ان عملية السلام السودانية التي تجري في جوبا لن تحقق السلام بل سوف تعقد الوضع في البلاد.

وأضاف عبد الواحد نور، في حوار مع صحيفة الوطن ان عملية السلام الجارية قائمة على المحاصصة وليس مخاطبة جذور الأزمة ، مشيرًا الى ان هذا النهج من المفاوضات قد تم تجربته في السابق في أكثر من أربعين إتفاقية ولم يحقق سلام أو إستقرار بالسودان ، وتجريب المجرب في ظل توفر نفس الظروف لن يحقق نتائج مختلفة.

وأكد رئيس حركة جيش تحرير السودان ، على ان “الأزمة لا تحل بالمحصصات والكوتات ، الحل يكمن في مخاطبة الجذور التأريخية للأزمة ولماذا هنالك حروب في السودان منذ 1955 ، والإجابة علي أسئلة هوية السودان وعلاقة الدين بالدولة وخلق مشروع وطني في دولة المواطنة المتساوية”.

وتابع انه : “في 2002 قمنا بثورة ضد النظام الحاكم واستمرت الحرب لأنه لا يوجد أفق لدي الصفوة لمخاطبة جذور الأزمة لضمان عدم إندلاع حرب ، وطالما أن نهج الحكومات الصفوية يتمثل في الحلول الجزئية ، بلا شك سوف تندلع حروب أخري حتي لو نحن وقعنا تسوية مع الحكومة لأن ظروف إندلاع الحرب ستكون متوفرة”.