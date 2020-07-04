قيادي بالحرية والتغيير يعترف أن الشرطة ألقت القبض على نجله بسبب قضية جازولين ويكشف الحقائق

إعترف القيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، في فيديو بث مباشر على فيسبوك مساء الجمعة أن إبنه تم ضبطه من قبل الشرطة السودانية.

وبحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 استنكر ابراهيم الشيخ تصرف لجان المقاومة في محاصرة قسم الشرطة وإصرارها على فتح بلاغ ضد إبنه بسبب نقاش مع أفراد من منطقة بري، وقال ابراهيم أنه لم يتدخل لإطلاق سراح إبنه رغم سلامة الأوراق الرسمية لشحنة التانكر.

وكشف إبراهيم الشيخ أن موضوع الوقود أن إبنه من ضمن مجموعة من الشباب إشترت جازولين حر(مسموح ببيعه من الدولة) ليتقاسموه فيما بينهم والغرض هو الإستخدام الشخصي وإبنه هو من يجلب الجازولين لتشغيل مولد كهربائي في المنزل.

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وتمكنت المباحث الفيدرالية بالتنسيق مع لجان الخدمات والتغيير بمنطقة بري من انهاء مغامرات عدد 8 متهمين وتضبط بحوزتهم تانكر جازولين وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدائرة الإختصاص.

وبحسب وكالة السودان للأنباء قال العميد شرطة حقوقي أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية في تصريح صحفي، توفرت معلومات لادارته عن وجود متهمين يقومون بتفريغ حمولة تانكر وقود بأحد الأماكن المهجورة جوار معرض الخرطوم الدولي فتم علي الفور تكليف فريق ميداني لتأكيد المعلومة وضبط الجناة بقيادة ضابط، وبعد المتابعة الميدانية اللصيقة داهم الفريق الميداني الموقع أثناء عملية تفريغ حمولة المركبة وتم تطويق المتهمين والسيطرة عليهم وبحوزتهم تانكر وقود سعة 40500 لتر وعدد 7 براميل معبأة وأربعة اخرى فارغة وعدد11جركانة معبأة وتوقيف عدد 8 متهمين وتم اقتيادهم لقسم الشرطة ومباشرة التحريات واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد 3/57/101/74 من قانون الطوارئ بقسم شرطة بري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)