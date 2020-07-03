اعتقال مساعد رئيس تيار المستقبل معمر موسى 

التاريخ: 03-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن تنظيم تيار المستقبل عن اعتقال مساعد الرئيس للشؤون القانونية ميخائيل بطرس، وأوضح منشور أصدره عبر الفيسبوك أن قوة أمنية داهمت مقر التيار بالسوق العربي الخرطوم واعتقلت بطرس ميخائيل. Advertisements وبذلك ينضم بطرس الى رئيس تيار المستقبل معمر موسي الذي دخل الشهر الثاني منذ اعتقاله ببلاغ من لجنة إزالة التمكين. وبحسب صحيفة الوطن، اعتبر التيار الاعتقالات بأنها “ردة على قيم الحريات”، محملاً الحكومة مسؤولية سلامة ميخائيل الذي نقل الى جهة غير معلومة، حسب التصريح. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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