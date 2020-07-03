الصحة العالمية تحذر من تسارع وتيرة تفشي كورونا في أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القارة الأفريقية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا تجاوز الـ430 ألف حالة، بينما توفي أكثر من 10 ألف شخص.

موسكو- سبوتنيك ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، منذ انتشار العدوى في القارة الأفريقية، تم تسجيل 430602 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و10623 حالة وفاة.

وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في جمهورية جنوب إفريقيا (168061)، وفي مصر (71299). وسُجل أكبر عدد لحالات الوفاة في مصر (3120)، وفي جمهورية جنوب إفريقيا (2844)، والجزائر (928).

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي، في وقت سابق، أنه من المرجح أن يضطر سكان القارة الأفريقية إلى التعايش مع الزيادة المطردة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن تأمين الإمدادات خاصة أدوات الفحص ما يزال أحد التحديات الرئيسية في القارة.

وحذرت مسؤولة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا من تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، لافتة النظر إلى أن 3 دول تعد بؤراً لتفشي الفيروس في المنطقة وقالت “أخشى أننا سنضطر على الأرجح إلى التعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان.