تعرف على عدد اصابات كورونا الجديدة لتقرير يوم 30 يونيو 2020

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بحسب التقرير الوبائي ليوم الأربعاء 30 يونيو 2020 ـ أعلنت وزارة الصحة في السودان عن تسجيل (90) حالة جديدة بمرض كورونا الكوفيد 19، (44) منها داخل ولاية الخرطوم، ليصبح إجمالي الحالات في الولاية (7078). أما إجمالي الحالات في السودان (9663)

أيضا تم تسجيل (18) تعافي جديد من المرض (0) منها داخل ولاية الخرطوم ليصبح تراكمي التعافي في سائر البلاد (4624) .

بينما تم تسجيل (2) وفاة جديدة (0) من ولاية الخرطوم ليصبح تراكمي الوفيات في سائر البلاد (604).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)