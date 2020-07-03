التاريخ: 03-يوليو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة Advertisements نفت وزارة الطاقة والتعدين مساء الخميس صحة ماتناولتة وسائط الإعلام من خطاب مفبرك منسوب لمدير إدارة التوزيع بالإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط يتحدث عن أسعار جديدة للوقود. وبحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 تؤكد وزارة الطاقة والتعدين بأن الخطاب مفبرك وغير صحيح وليس هنالك زيادة في أسعار الوقود، ويوم الخميس بدات الوزارة في تخصيص ستة الف متر بنزين يوميا لمدة ثلاثة أيام وبعدها سيتم تخصيص نفس الكمية او أكثر لمقابلة استهلاك ولاية الخرطوم وبعض الولايات وتؤكد الوزارة أن الزيادات لا تتم بهذه الطريقة وتحديد الاسعار ليس من اختصاص ادارة الامدادات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة: الزيادات لا تتم بهذه الطريقة وتحديد الاسعار ليس من اختصاص ادارة الامدادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.