حكومة الجزيرة: 50% عجز المواد البترولية بالولاية

الخليج 365 : أقر مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة حسن أحمد سليمان، بضعف الوارد اليومي من سلعتي البنزين والجازولين للولاية والذي لا يتجاوز (40- 50%) من حاجة الولاية الكلية، إضافة إلى (25- 30%) من سلعة الغاز.

وأكد سليمان أن اللجنة الإقتصادية بالولاية وهي المسؤولة حددت مسؤوليات الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفض الإشتباكات بمحطات الوقود والإشراف العام لحركة الإمداد وإنسياب السلع للمحطات للإدارة العامة للمواد البترولية بالاضافة لقوى إعلان الحرية والتغيير والتي تشرف على تنفيذ موجهات الآلية المتعلقة بصرف الوقود.

وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم، إلى تفويض الوالي للمديرين التنفيذيين بالمحليات لتوزيع كل السلع الإستراتيجية بالمحليات وفق الآلية التي يتم تكوينها بكل محلية

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