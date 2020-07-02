إنتعاش الطلب يقفز بالدولار لخانة ال(143) جنيه

الخليج 365 : والت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع امام الجنيه فى ختام تداولات نهاية الأسبوع وسط شح المعروض وزيادة الطلب

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 143جنيها مقارنة ب 142جنيها أمس فيما سجل سعر البيع للريال السعودي

36جنيها والدرهم الإماراتي 37جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض خاصة مع اقتراب عودة النشاط التجاري نهاية الأسبوع المقبل مادفع الكثير من التجار للمضاربة فى أسعار العملات الأجنبية

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