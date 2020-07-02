أضبط .. مافيا الأسمنت تربح (10) ألف جنيه في الطن!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تحقيق للانتباهة أون لاين عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع أسعار الأسمنت، حيث تبين أن مافيا مكونة من أربعة أشخاص تحتكر إنتاج المصانع بالبلاد وأنها تحقق في الطن الواحد “عشرون جوالا” ربحا يفوق مبلغ العشرة الف جنيه.

وأكد موظف بمصنع اسمنت بولاية نهر النيل “فضل حجب اسمه” أن تكلفة إنتاج جوال الأسمنت الواحد شامل القيمة المضافة والرسوم الولائية ثلا عشر ألف جنيه، وقال للانتباهة أون لاين ان الطن يتم بيعه في أسواق الخرطوم باربعة وعشرون الف جنيها، نافيا تحملهم مسؤولية هذا الارتفاع الذي ارجعه الي قرار صدر في عهد النظام البائد كان له تأثير في احتكار أربعة تجار للأسمنت، وقال إنهم يتحكمون في سعره.

من ناحيته فقد كشف مهندس معماري عن توقف الكثير من عمليات تشييد البنايات متعددة الطوابق والمنشآت الخدمية والصناعية بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت، ورأي أن الحب يكمن في فتح أبواب الصادر أمام الأسمنت المصري لجودته وتدني أسعاره مقارنة بالاسمنت الوطني.