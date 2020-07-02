سعر العيشة الواحدة 11 جنيها بهايبر ماركت في الخرطوم حسب السعر التجاري للخبز

صدقت جزء من توقعات الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج الذي صرح قبل أيام لصحيفة أخبار الخليج 365 حول القرارات الاقتصادية المتوقعة بناءاً على تصريحات لقادة الحكومة السودانية وقال فيها (دكتور البدوي سيجري في الفترة القريبة جراحة عاجلة لإنقاذ الإقتصاد السوداني الذي يرقد في غرفة الإنعاش وستتمثل المعالجة الأنية في رفع الدعم عن المحروقات وترشيد دعم الخبز عبر التوسع في توفير الخبز التجاري الغير مدعوم، ورفع الدعم عن الكهرباء).

كتب الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي دفع الله ابراهيم يوم الأربعاء بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (قسما بمن رفع السماء قبل ايام مشيت السوق المركزي بالخرطوم.. كيلو الموز 70 جنيه، البطاطس في المركزي 70 جنيه، العيش زي ما انتو شايفين الصفوف والزحمة وإني أخشى على نفسي من كورونا).

وكشف دفع الله أن الخبز التجاري في إحدى محلات الهايبر ماركت بالخرطوم، ليوم الأربعاء 1 يوليو الجاري، سعر القطعة بمبلغ 11 جنيه “كيس يحتوي على 5 فطع خبز تجاري بمبلغ 55 جنيهاً)، وأرفق كذلك أسعار بعض السلع الأخرى بحسب هايبر ماركت بمنطقة جبرة إحدى ضواحي الخرطوم، كما موضح في الصورة أدناه.

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وقال إبراهيم التاج في تصريحات حصرية لصحيفة أخبار الخليج 365 مساء الثلاثاء الماضي (القرارات الإقتصادية الجديدة رغم ما ستتيحه من وفرة في السلع، إلا أنها ستكون صادمة ومؤلمة للشعب في الفترة الأولى بسبب إرتفاع تكاليف المعيشة، وأتوقع صدورها خلال شهر يوليو بحسب تلميحات رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وتصريحات وزير المالية الذي يعمل لإعادة هيكلة الإقتصاد ودمج السودان في المجتمع الدولي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365).

