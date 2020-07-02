السودان يسجل 316 اصابة جديدة بفيروس كورونا في تقارير مجمعة ل 5 ايام

بلغ إجمالي حالات الإصابات الجديدة إصابات فيروس كورونا المستجد من يوم الخميس ٢٥ يونيو إلى يوم الاثنين ٢٩ يونيو 316 حالة إصابة جديدة. ليصبح العدد التراكمي للحالات المصابة في السودان 9573 حالة.

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وبحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 من تقارير وزارة الصحة من الحالات للخمسة ايام التي شملتها التقارير 164 حالة إصابة داخل ولاية الخرطوم ليصبح العدد التراكمي للإصابات داخل ولاية الخرطوم 7034 حالة.

بينما تم تسجيل 30 حالة وفاة للخمسة أيام التي شملتها التقارير ليصبح العدد التراكمي لحالات الوفاة 602 حالة في السودان.

كما تم تسجيل 592 حالة تعافي جديدة ليصبح العدد التراكمي لحالات التعافي 4606 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية صباح الخميس عن التقارير الوبائية لفيروس كورونا في السودان للأيام 25 و 26 و 27 و 28 و 29 يونيو 2020 م، و نوهت الوزارة بأن تأخير إعلان هذة التقارير كان لعدة أسباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)