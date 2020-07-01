عاجل.. قرار هام بشأن عقود امتياز 8 شركات لتعدين الذهب

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الأربعاء 1 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، اليوم الأربعاء، إلغاء عقود امتياز 8 شركات لتعدين الذهب في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.
وقالت الوزارة إنه تقرر إلغاء العقود بسبب عدم وفاء الشركات بالتزاماتها المالية والفنية، وكذلك نتيجة عملية مراجعة واسعة للعقود التي تم توقيعها خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مبارك اردول رئيس اتحاد شركات التعدين السودانية قوله إن بعض الشركات الحاصلة على عقود الامتياز مملوكة لبعض كبار المسؤولين في نظام الحكم السابق.
كانت إحدى الشركات التابعة لواحدة من أقوى المليشيات المسلحة في السودان قد سلمت في مايو الماضي شبكة مناجم كانت تنتج في مرحلة ما نحو ثلث إنتاج السودان من الذهب.
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