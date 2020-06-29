وداعاً “باتريوت”.. السعودية تبهر العالم وتكشف “الدهان العجيب” لمواجهة صواريخ أنصار الله!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفوقت السعودية في صناعاتها العسكرية على إبداعات جيش النظام المصري بقيادة مخترع جهاز فحص فيروس الإيدز اللواء عبد العاطي كفتة، وأعلنت عن صناعة “الدهان العجيب” لمواجهة صواريخ أنصار الله وطائراته المسيرة.

وأظهر مقطع فيديو لقناة إخبارية سعودية رصدته “وطن”، مذيع القناة وهو يكشف عن ما أسماه الدهان العجيب والذي تعتبره السعودية مضاداً للصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، لقدرته على امتصاص الانفجارات، وفق زعمها.

وقال المذيع السعودي: “هيئة الصناعات العسكرية خلال الفترة الماضية كانت تقوم بإعطاء التصاريح للمصانع العسكرية التي أنشئت حديثا لتوطين هذه الصناعة في مناطق الملكة، واليوم أتواجد في أحد هذه المصانع”.

وأضاف: “فعلاً هذا الدهان عجيب فهي مادة طلاء تمتص الانفجارات الكبيرة مضادة للصواريخ مثل صواريخ كورز والقذائف مثل الهاون والطائرات المسيرة، حيث يدهن على المباني العسكرية والرسمية والمنشآت النفطية”.

وأثار مقطع الفيديو سخرية واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استغرابهم من تصدي السعودية للصواريخ والقذائف والطائرات بالدهان.