عاجل| ننشر إجمالي إصابات كورونا بالسودان.. ورقم صادم للوفيات

الأحد 7 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12 وفاة و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان الوزارة أنها سجلت "215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 6081 حالة، في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة، وتماثلت 90 حالة للشفاء".

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن 90% من مصابي كورونا في البلاد، قد سجلوا في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم تشخيصها والحالات التي وصلت إلى المستشفيات لا تتعدى 10% من إجمالي المصابين.