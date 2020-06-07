- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 7 يونيو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12 وفاة و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان الوزارة أنها سجلت "215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 6081 حالة، في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة، وتماثلت 90 حالة للشفاء".
وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن 90% من مصابي كورونا في البلاد، قد سجلوا في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم تشخيصها والحالات التي وصلت إلى المستشفيات لا تتعدى 10% من إجمالي المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| ننشر إجمالي إصابات كورونا بالسودان.. ورقم صادم للوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.