(١٠٢) حالة شفاء وإنحسار إصابات كورونا بالقضارف

أكد الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف عبدالوهاب إبراهيم عوض تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي منذ بداية الجائحة إلى (١٧٢) حالة مؤكدة و(٩٣) حالة إشتباه و(٣٣) حالة وفاة و(٥٥) عينة قيد الفحص المعملي.

وكشف عوض بحسب صحيفة (السوداني) السبت عن إنحسار عدد حالات الإصابة منذ الأسبوع الماضي وتزايد حالات الشفاء حيث ارتفعت إلى(١٠٢) حالة.

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ونوه إلى أن إنخفاض عدد حالات الإصابة مقارنةً ببداية الجائحة يرجع إلى زيادة جُرعة الوعي لدى المواطنين وإتباعهم للاحترازات الصحية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)