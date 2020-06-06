شاهد بالفيديو.. يمني يقلد “سماسرة” السيارات بالسودان بطريقة ساخرة ويجذب أنظار رواد مواقع التواصل

جذب مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا أنظار مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وأظهر المقطع المتداول بغزارة على السوشيال ميديا مواطن يمني حسبما كتب ناشرو المقطع على مواقع التواصل وهو يقوم بتقليد “سماسرة” السيارات بالسودان. Advertisements وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد قام المواطن اليمني بتقليد “السمسار” السوداني بطريقة نالت اعجاب واستحسان جمهور مواقع التواصل بالسودان الذين تسارعوا على تداول المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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