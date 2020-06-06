عاجل.. تعرف على أكثر ولايات السودان إصابة بكورونا

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السبت 6 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن المدير العام في وزارة الصحة بالسودان حمدان مصطفى، أن 90% من مصابي كورونا في البلاد، قد سجلوا في العاصمة.
وقال في تصريحات صحفية، إن “الوضع الصحي بالخرطوم خاص، ولذلك بدأت الترتيبات مبكرا للحد من انتشار وباء كورونا، ولكن عدم الالتزام وعدم اعتراف المواطنين بالمرض خلق إشكالات عديدة”.
وأضاف، أن “البلاد تعاني من انهيار النظام الصحي”، وأن “اكتشاف وتسجيل حالات كثيرة لهذا الوباء يعد مؤشرا إيجابيا للحد من انتشاره لعدم وجود علاج له، مع ارتفاع مستوى توقع الإصابة من خلال عدد الحالات التي اتصلت بمركز الوبائيات”.
وأشار إلى أن “عدد الحالات التي تم تشخيصها والحالات التي وصلت إلى المستشفيات لا تتعدى 10% من إجمالي المصابين”.
وقال: الصحة مسؤولية الجميع مع وجود سياسات واضحة وقوانين تطور النظام الصحي من المركز الصحي في الأحياء إلى المستشفى، وتحمي الكادر الطبي والأطباء، وأكد أن قرار إغلاق المستشفيات يتحمل الجميع في الحقل الصحي تبعاته.
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