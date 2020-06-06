عاجل.. كواليس جديدة في مفاوضات الحكومة والحركات المسلحة

السبت 6 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية عضو وفد التفاوض معتصم أحمد صالح أن المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلحة في ملف الترتيبات الامنية قد فرغت من بعض النقاط المتعلقة بالمبادئ العامة .

وقال معتصم إنه تم الاتفاق علي مراحل الترتيبات الامنية والبدء في الترتيبات الامنية في الحيز الجغرافي. Advertisements وأشار الي أن المفاوضات الآن مستمرة في مناقشاتها حول الآليات واللجان التي تشرف علي وقف إطلاق النار . وأكد معتصم بعد الفراغ من الآليات سيتم طرح قضية التسريح وإعادة الدمج وبعض نقاط الترتيبات الامنية .

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