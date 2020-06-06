إتحاد المعاشيين: نعلن رفضنا للمنحة لانها ستحيلنا لفقراء ومساكين

التاريخ: 05-يونيو-2020
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وصف الأمين العام لإتحاد معاشيي الخدمة المدنية بالسودان تاج السر شُكر الله المنحة المُقدمة للمعاشيين بالمُحبطة وأعلن رفضها جملةً وتفصيلاً .
وأوضح شُكر الله بحسب صحيفة (السوداني) الجُمعة أن الزيادة لا تتناسب مع الواقع المعيشي وستحيل شريحة المعاشيين إلى فُقراء ومساكين ، وطالب رئيس الوزراء د عبدالله حمدوك بإنصافهم ودراسة قيمة المنحة ، ونوه إلى أن الحد الأدنى للمعاشيين قبل الزيادة هو (١.١٢٥) ألف ومائة خمسة وعشرون جنيه، وأن المنحة التي صاحبت الزيادات هي ألفين جنيه ،وأشار إلى أن إجمالي المعاش الشهري الآن هو (٣.١٢٥) أقل من سعر جوال سُكر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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