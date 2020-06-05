عاجل| 215 إصابة جديدة بكورونا في السودان.. والعدد الإجمالي مفاجأة

سجّل السودان 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و19 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 5714 إصابة؛ منها 4480 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي 333 وفاة.



وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، إلى تماثل 114 حالة للشفاء؛ منها 88 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين 1825.

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