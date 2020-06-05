تجاوز 468ألف قنطار إنتاجية الأصماغ بالنيل الأزرق

الخليج 365 :
بلغ اجمالي كميات الصمغ المنتج في ولاية النيل الازرق في الثلاثة مواسم السابقة 468 الف و 728 قنطار من اصماغ (الهشاب – الطلح -الكاكموت -صمغ اللبان) و وفقا للمهندس سامي عثمان الصديق مدير الإدارة العامة للغابات بوزارة الانتاج و الموارد الاقتصادية بولاية النيل الازرق فأن هذ الانتاج من الصمغ العربي والاصماغ تم خلال الفترة من (2017-2020) حيث تقع الولاية في حزام الصمغ العربي وتتميز بإنتاجية عالية للاصماغ رغم الظروف الصعبة التي مرت بها و أثار النزوح التي القت بظلالها على الغابات بصورة عامة بجانب تحديات القطع الجائر. وقال سيادته في تصريح (لسونا) أن جملة انتاجية صمغ الهشاب في الفترة من (2017- 2020) بلغت 173 الف و76 قنطار و صمغ الطلح 210 الف و540 قنطار أما جملة صمغ الكاكموت فقد بلغت 57 الف و 898 قنطار قنطار و جملة صمغ اللبان بلغت 27 الف و 214 قنطار أما جملة انتاحية الاصماغ ( هشاب ، طلح ، كاكموت،صمغ اللبان) في العام 2017 بلغت 136 الف و 805 قنطار و في العام 2018 بلغت 111 الف و 434 قنطار وفي العام 2019 جملة الإنتاج 133الف و 960 قنطار وفي العام الحالي 2020 يناير- مايو بلغت 86 الف و 529 قنطارواضاف سامي ان اسواق الصمغ العربي و الاصماغ الاخرى بولاية النيل الازرق توجد في 5 محليات تشمل ( سواق بوط بمحلية التضامن – أسواق ود ابوك و السلك بمحلية باو -اسواق بدوس و ديوا بمحلية الرصيرص – سوق بكوري بمحلية قيسان بالإضافة لسوق الدمازين محلية الدمازين و سوق الرصيرص.
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