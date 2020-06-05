الصحة: تسجيل 215 اصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 19 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 167 إصابة و الجزيرة 20 اصابة و10 اصابات في النيل الأبيض و6 إصابات في سنار و5 اصابات في البحر الاحمر و3 اصابات في شمال كردفان واصابتين في غرب كردفان وإصابة واحدة في كل من القضارف ونهر النيل

اما الوفيات فقد سجلت كل من ولاية الخرطوم 12 حالة وفاة وحالتين في كل من الجزيره والشمالية واحدة في كل من سنار والبحر الأحمر ونهر النيل وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 5714 اصابة متضمنة 333 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 4480و اصابة تليها 440 اصابة ولاية الجزير ثم 140 اصابة بشمال كردفان و170 اصابة ولاية القضارف و122 اصابة ولاية سنار و 68 إصابة لولاية شمال دارفور اضافة الي اصابات متعددة في بقية الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 114 حالة للشفاة 34 حالة في الخرطوم و 88 حالة في الجزيرة و 16 حالة وحالتين في الجزيرة

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ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 1825 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

يذكر ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد 461 عينة في المعمل القومي للصحة العامة 461 عينة اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة و184 اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة اجابية 39.9% كما تم فحص عدد 60 عينة في معهد النيل الأزرق 58 عينة مفحوصة لاول مرة 26 عينة موجبة مفحوصة لاول مرة بنسبة 44.8% اما المعمل المركزي للبحر الاحمر المفحوصة14 عينة 11 عينة مفحوصة لاول مرة 5 عينة موجبة لاول مرة بنسبة 45.5%

فكانت اجمالي العينان المفحوصة 535 عينة والمفحوصة لاول مرة 530 عينة والموجبة لاول مرة 215 عينة بنسبة 40.6 %