أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 5 يونيو 2020م

صحيفة الجريدة:

قيادات بارزة بالنظام البائد اعضاء في لجنة ازالة التمكين بكسلا

شركة تبوك للأدوية توقف ٧٣ من العاملين بها بسبب مطالبتهم بزيادة الأجور

مفوضية حقوق الانسان : حريصون على متابعة مجرى العدالة حتى تتحقق لأسر الشهداء

صحة الخرطوم: الاصابة بكورونا بلغت (90%) مقارنة بالولايات وفتح المؤسسات الصحية تحدي للجميع

اتجاه لزيادة السعة السريرية بمركز عزل مستشفى الخرطوم

الصحة توجه بايجاد آلية عاجلة للتعامل مع جثث مجهولي الهوية

البعث : ما جرى في تجمع المهنيين خطوة للوراء

البعث يحذر من أن تكون زيادة المرتبات خطوة لتعويم الجنيه ورفع الدعم

شركة التكامل للاسمنت توقف 22 عاملاً عن العمل

العالقون بالحدود المصرية يطالبون بالاسراع في إجلائهم

بوادر ازمة بين والي النيل الابيض ومدير عام التعليم

اكثر من مائة حالة وفاة بين كبار السن بكوستي خلال شهر رمضان

حمدوك يتعهد بالوصول لمن تسببوا في مجزرة الاعتصام

السيادي يمنع رئيسة الاتحاد النسوي من التحدث باسمه بعد انتقادها السلطات

صحيفة أخبار اليوم

حمدوك: سنصل الى من تسبب في المجزرة

وزير الداخلية رئيس المجلس القومى للدفاع المدنى يترأس اجتماع الدورة رقم(40) للمجلس

لاتزال المشاورات مستمرة لاختيار ناطق رسمي للجيش خلفاً للعميد عامر

أكثر من 4 ملايين طن صادر اللحوم

بيان من حزب الأمة حول إنشاء بعثة اممية فى السودان والتمديد لليوناميد

صحيفة الوطن:

مانيس يوجه بتسريع عملية استلام القمح من المزارعين

الطويل يدعو لعدم تسييس عمل لجنة التفكيك وإزالة التمكين

المهندس “حيدر يوسف” :لجنة التفاوض عظمت الفوائد وتجاهلت الأضرار الكبيرة من سد النهضة على السودان

خبراء : على أمريكا تحقيق العدالة لمواطنيها قبل دعوة السودان لذلك

منبر السلام: لجنة التفكيك ترفض تنفيذ الضمانة للطيب مصطفى

صحيفة السوداني:

حمدوك: لو لم أكن مقتنعاً بمعالجة الأزمة الاقتصادية لن أظل في مقعدي ليوم واحد

حمدوك: البعثة الأممية مدنية مائة بالمائة ومن ضمن اشتراطاتنا السيادة الوطنية

لأول مرة طائرة العال الإسرائيلية تعبر أجواء السودان

حمدوك : يجب أن نتراضى على كيفية حكم السودان

حمدوك : في مكافحة كرونا حدثت أخطاء

حمدوك : انجزنا تعهداتنا باستقرار الخبز والكهرباء

صحيفة التيار:

لقمان يتراجع عن بعض القرارات

مدير جهاز التحصيل الموحد يقر بتأثر الجائحة سلبا على عملية التحصيل

البنك الزراعي يعقد صفقة الذرة مُقابل السَّماد

التربية بالخرطوم : لا تعديل في بداية العام الدراسي

رحلة ثانية لـ(سودانير) إلى الكويت

بمناسبة مرور عام على فض الإعتصام…. مفوضية حقوق الإنسان تؤكد متابعتها للوصول لمنتهكي حقوق الانسان وتقديمهم لمحاكمات عادلة

اتجاه لزيادة السعة السريرية بمركز عزل مستشفى الخرطوم

النيابة العامة تكشف تنظيم عصابي تخصص في تهريب مبالغ مالية تجاوزت مائة مليون ريال لخارج المملكة

وزير الداخلية رئيس المجلس القومى للدفاع المدنى يترأس اجتماع الدورة رقم(40) للمجلس

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صحيفة السوداني الدولية

نيابة غسيل الأموال تأمر بالقبض على الطيب مصطفى

الغرفة التجارية بشرق دارفور تؤكد إلتزامها بتوجيهات الحكومة

المصارف تزاول عملها الأحد من8 صباحا حتى 12ظهرا

صحيفة اليوم التالي:

نبيل أديب: أسبوع لا يكفي لإكمال التحقيق وسنطلب التمديد

حمدوك: البعثة الأممية السياسية مدنية 100%

هيئة الخرطوم تطالب الدولة بتوفير الضمانات لحل مشكلة المياه حلاً جذرياً

حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: لست قلقاً من التصعيد مع إثيوبيا

صحيفة آخر لحظة:

(آخر لحظة) تنشر النص الكامل للحوار مع حمدوك

اتجاه لزيادة السعة السريرية بمركز عزل مستشفى الخرطوم

مجموعة العشرين تناقش رؤية الاقتصاد الرقمي

مجلس الأمن: إرسال بعثة سياسية للسودان والتمديد لـ (يوناميد)

صحيفة صوت الأمة:

حمدوك: البعثة الأممية تساعدنا في قضايا الانتقال ولا عداء مع اثيوبيا

البنوك تزاول نشاطها الأحد المقبل

وقفة رمزية لإحياء ذكرى الشهداء بمشاركة السيادي

الصحة تعلن عن 215 إصابة جديدة